Гусева (Шаталова) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шаталова) Ирина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

26.07.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Гусев Ларион Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Вологина Василиса Никитична

Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гусев Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Никита Филиппов

Смерть
26.07.1845
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