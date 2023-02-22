Гусева (Шаталова) Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти26.07.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусев Ларион Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Вологина Василиса Никитична
Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гусев Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Гусев Никита Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1845