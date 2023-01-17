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Вологин Герасим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вологин Фёдор Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Бракосочетание
21.05.1848

Жена: Вологина Василиса Никитична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1850

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Рождение ребёнка
10.11.1853

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Рождение ребёнка
05.08.1856

Дочь: Наталья Герасимова

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Рождение ребёнка
06.08.1859

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Рождение ребёнка
02.10.1861

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Рождение ребёнка
10.08.1868

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична

Смерть
Неизвестно
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