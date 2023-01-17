Вологин Герасим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вологин Фёдор Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Бракосочетание
21.05.1848
Рождение ребёнка
21.07.1850
Рождение ребёнка
10.11.1853
Рождение ребёнка
05.08.1856
Дочь: Наталья Герасимова
Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична
Рождение ребёнка
06.08.1859
Рождение ребёнка
02.10.1861
Рождение ребёнка
10.08.1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Вологина Василиса Никитична
Смерть
Неизвестно