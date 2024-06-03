Григорий Козьмич / Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смертиМежду 1803 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Отец: Козьма Иванович
Мать: Марина Гавриловна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 11 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1791 ст.
Дочь: Осипова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна
дата крещения - 07.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Сергея Родионовича жена Прасковья Алексеевна Источник: А... Показать все
Бракосочетание
До 1792
Жена: Стефанида Яковлевна
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 20 лет, жена - Стефанида Яковлевна, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 22 года, жена - Стефанида Васильевна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во л... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 23 года, жена - Стефанида Яковлевна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1795 ст.
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна
дата крещения - 30.01.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - вотчины генерал-поручика Петра Сергеевича его дворовой человек Павел Петрович Ист... Показать все
Смерть
Между 1803 и 1830
Рождение ребёнка
25.10.1803 ст.
Сын: Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда села Смоленского его Сиятельства господина Свиньина дворовой его человек Павел Петрович Источн... Показать все