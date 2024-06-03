Григорий Козьмич / Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Козьмич / Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

Между 1803 и 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: Козьма Иванович

Мать: Марина Гавриловна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 11 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1791 ст.

Дочь: Осипова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Сергея Родионовича жена Прасковья Алексеевна Источник: А... Показать все
Бракосочетание
До 1792

Жена: Стефанида Яковлевна

Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 20 лет, жена - Стефанида Яковлевна, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 22 года, жена - Стефанида Васильевна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во л... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 23 года, жена - Стефанида Яковлевна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1795 ст.

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.01.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - вотчины генерал-поручика Петра Сергеевича его дворовой человек Павел Петрович Ист... Показать все
Смерть
Между 1803 и 1830
Рождение ребёнка
25.10.1803 ст.

Сын: Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда села Смоленского его Сиятельства господина Свиньина дворовой его человек Павел Петрович Источн... Показать все

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