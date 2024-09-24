Марина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1755
Муж: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1760 ст.
Дочь: Агафья Козьминична / Кузьминична
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1762 ст.
Сын: Харлампий / Харлам Козьмич / Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 2. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Козьмич / Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772
Сын: Григорий Козьмич / Кузьмич
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гаврило Кузьмич / Козьмич
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осип Козьмич
Отец ребёнка: Козьма Иванович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 возраст по нынешней ревизии (1782) - 49 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 53 года, муж - Козьма Иванович, 68 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 50 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 56 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 ... Показать все
Смерть
После 1795