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Марина Гавриловна

Место рождения

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
После 1755

Муж: Козьма Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1760 ст.

Дочь: Агафья Козьминична / Кузьминична

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1762 ст.

Сын: Харлампий / Харлам Козьмич / Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 2. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Козьмич / Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Сын: Григорий Козьмич / Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гаврило Кузьмич / Козьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Осип Козьмич

Отец ребёнка: Козьма Иванович

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 возраст по нынешней ревизии (1782) - 49 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 53 года, муж - Козьма Иванович, 68 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 50 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 56 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 ... Показать все
Смерть
После 1795

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