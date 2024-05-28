Харлампий / Харлам Козьмич / Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.01.1762 ст.
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1762 ст.
Отец: Козьма Иванович
Мать: Марина Гавриловна
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 2. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Смерть
1772
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 2 мес причина выбытия - умер в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" ... Показать все