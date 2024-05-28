Осип Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Козьма Иванович
Мать: Марина Гавриловна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 16 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 18 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Смерть
Неизвестно