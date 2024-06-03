Стефанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1830 и 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1791 ст.
Дочь: Осипова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Козьмич / Кузьмич
дата крещения - 07.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Сергея Родионовича жена Прасковья Алексеевна Источник: А... Показать все
Бракосочетание
До 1792
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 24 года, муж - Григорий Козьмич, 20 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 25 лет, отчество - Васильевна, муж - Григорий Кузьмич, 22 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 26 лет, муж - Григорий Козьмич, 23 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1795 ст.
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Козьмич / Кузьмич
дата крещения - 30.01.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - вотчины генерал-поручика Петра Сергеевича его дворовой человек Павел Петрович Ист... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1803 ст.
Сын: Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Козьмич / Кузьмич
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда села Смоленского его Сиятельства господина Свиньина дворовой его человек Павел Петрович Источн... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 66 лет, вдова Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты до... Показать все
Смерть
Между 1830 и 1836