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Осипова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1813 и 1815

Муж: Осипов Осип / Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Осипов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1819 ст.

Сын: Осипов Андрей Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.08.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Григорьевич Источник: Архив Государственное бюдже... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Осипов Хрисанф Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 38 лет, муж - Иосиф Иванович, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 43 года, муж - Осип Иванович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: ... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 41 год, муж - Осип Иванович, 44 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 52 года, муж - Осип Иванович, 49 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
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