Осипова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Между 1813 и 1815
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1819 ст.
Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович
дата крещения - 15.08.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Григорьевич Источник: Архив Государственное бюдже... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Осип / Иосиф Иванович
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 38 лет, муж - Иосиф Иванович, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 43 года, муж - Осип Иванович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: ... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 41 год, муж - Осип Иванович, 44 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 52 года, муж - Осип Иванович, 49 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870