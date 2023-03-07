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Воронцов Петр Никитич

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Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Воронцов Никита Никифорович

Мать: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Воронцов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Воронцов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Воронцов Селиверст Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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