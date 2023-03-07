Воронцов Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Воронцов Никита Никифорович
Мать: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Воронцов Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Воронцов Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Воронцов Селиверст Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно