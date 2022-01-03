Воронцов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Воронцов Петр Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Воронцова Мирафия Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Воронцова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воронцов Хрисанф Васильевич
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воронцов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Воронцова Федулия Михайловна
Смерть
Неизвестно