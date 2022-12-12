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Воронцов Никита Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агрипина Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Агафия Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Параскева Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Терентий Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Павел Никитич

Мать ребёнка: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Воронцов Петр Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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