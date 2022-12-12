Воронцов Никита Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агрипина Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Агафия Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Параскева Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Терентий Никитич
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Павел Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно