Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Агафия Никитична

Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Терентий Никитич

Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Воронцов Петр Никитич

Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Никита Никифорович

Смерть
Неизвестно
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