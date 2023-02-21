Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Агафия Никитична
Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Терентий Никитич
Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Воронцов Никита Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно