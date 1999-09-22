Шибалина (Соколова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибалина (Соколова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1937

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937

Отец: Соколов Василий Григорьевич

Мать: Соколова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибалин Юрий

Работа или профессия
Неизвестно
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бухгалтер
Смерть
22.09.1999
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь
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