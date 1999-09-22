Шибалина (Соколова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1937
Дата смерти22.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибалин Юрий
Работа или профессия
Неизвестно
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бухгалтер
Смерть
22.09.1999
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь