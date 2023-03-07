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Соколов Василий Григорьевич

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.12.1911

Дата смерти

05.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911

Отец: Соколов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Соколова Александра Ивановна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Шибалина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна

Военная служба
С 1941 по 1945
Нарофоминский р-н, Галицино
Таманская дивизия, мотострелковая рота
Рождение ребёнка
09.09.1944

Дочь: Астахова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Моднова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
С 1970 по 1977
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кочегар
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кочегар
Работа или профессия
Неизвестно
Восксесенск
Паромщик
Работа или профессия
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Разнорабочий
Образование
Неизвестно
Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Церковно-приходская школа в с. Апухтино (2 класса)
Смерть
05.10.1993
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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