Соколов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1911
Дата смерти05.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
08.02.1937
Дочь: Шибалина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна
Военная служба
С 1941 по 1945
Нарофоминский р-н, Галицино
Таманская дивизия, мотострелковая рота
Рождение ребёнка
09.09.1944
Дочь: Астахова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Моднова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ивановна
Работа или профессия
С 1970 по 1977
Кочегар
Работа или профессия
Неизвестно
Кочегар
Работа или профессия
Неизвестно
Восксесенск
Паромщик
Работа или профессия
Неизвестно
Разнорабочий
Образование
Неизвестно
Церковно-приходская школа в с. Апухтино (2 класса)
Смерть
05.10.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно