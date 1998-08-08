Соколова (Новожилова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти08.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
08.02.1937
Дочь: Шибалина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич
Место жительства
?.02.1940
Воскресенктий р-н, д. Степанщино
Переезд из Калинонской (Тверской) области вместе с мужем и двумя дочерми
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Колхозница
Рождение ребёнка
09.09.1944
Дочь: Астахова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Моднова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич
Место жительства
1946
Перезд в купленный дом
Место жительства
1956
Переезд в новый дом
Работа или профессия
С 1970 по 1980
Ремесленница - валяние валенок
Место жительства
?.12.1974
Воскресенск, мкр-н Новлянск, ул Новлянская дом 4а, кв 110
Переезд в связи со носом села Новлянское
Образование
Неизвестно
2 класса средней школы
Смерть
08.08.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
10.08.1998