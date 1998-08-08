Соколова (Новожилова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Новожилова) Александра Ивановна

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

08.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Соколов Василий Григорьевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Шибалина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич

Место жительства
?.02.1940
Воскресенктий р-н, д. Степанщино
Переезд из Калинонской (Тверской) области вместе с мужем и двумя дочерми
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Колхозница
Рождение ребёнка
09.09.1944

Дочь: Астахова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Моднова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Григорьевич

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1946
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Перезд в купленный дом
Место жительства
1956
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Переезд в новый дом
Работа или профессия
С 1970 по 1980
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ремесленница - валяние валенок
Место жительства
?.12.1974
Воскресенск, мкр-н Новлянск, ул Новлянская дом 4а, кв 110
Переезд в связи со носом села Новлянское
Образование
Неизвестно
Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
2 класса средней школы
Смерть
08.08.1998
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
10.08.1998
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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