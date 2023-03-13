Валявина Евдокія Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти06.02.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Валявинъ Мартіанъ
Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Валявинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Валявинъ Карпъ
Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Серкова Анна
Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Виссаріонъ
Смерть
06.02.1894
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан