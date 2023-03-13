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Валявина Евдокія Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

06.02.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Валявинъ Мартіанъ

Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Валявинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1876

Сын: Валявинъ Карпъ

Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Серкова Анна

Отец ребёнка: Валявинъ Виссаріонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Виссаріонъ

Смерть
06.02.1894
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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