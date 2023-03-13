Серкова (Валявина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Валявина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Валявинъ Виссаріонъ

Мать: Валявина Евдокія Васильева

Рождение ребёнка
?.11.1900

Сын: Серковъ Андрей

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Серкова Федосья

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Рождение ребёнка
30.11.1903

Сын: Серковъ Николай

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1905

Сын: Серковъ Сергей

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Серкова Екатерина

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1911

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Серковъ Василий

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Анна

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Иванъ

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