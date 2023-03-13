Серкова (Валявина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Валявинъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
?.11.1900
Сын: Серковъ Андрей
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Серкова Федосья
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.11.1903
Сын: Серковъ Николай
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.09.1905
Сын: Серковъ Сергей
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Серкова Екатерина
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.12.1911
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Серковъ Василий
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Анна
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Иванъ