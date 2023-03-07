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Валявинъ Виссаріонъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1844

Отец: Валявинъ Сидоръ

Мать: Валявина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1864

Жена: Валявина Степанида

Рождение ребёнка
1867

Сын: Валявинъ Мартіанъ

Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Валявинъ Кириллъ

Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Валявинъ Карпъ

Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Серкова Анна

Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Евдокія Васильева

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