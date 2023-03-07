Валявинъ Виссаріонъ
Место рождения
Дата рождения02.06.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1844
Отец: Валявинъ Сидоръ
Мать: Валявина Ирина
Бракосочетание
02.02.1864
Жена: Валявина Степанида
Рождение ребёнка
1867
Сын: Валявинъ Мартіанъ
Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Валявинъ Кириллъ
Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Валявинъ Карпъ
Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Серкова Анна
Мать ребёнка: Валявина Евдокія Васильева
Бракосочетание
Неизвестно