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Валявинъ Кириллъ
Валявинъ Кириллъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Валявинъ Виссаріонъ
1844 г.р.
Мать
Валявина Евдокія Васильева
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Валявинъ Виссаріонъ
Мать:
Валявина Евдокія Васильева
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