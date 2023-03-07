Коробова Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1706
Сын: Коробов Семен Иванов
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно