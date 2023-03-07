Коробова Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Васса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Коробов Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коробов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Семен Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Иван Максимов

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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