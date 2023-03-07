Коробов Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Коробов Иван Максимов
Мать: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Коробова Парасковья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743