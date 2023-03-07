Коробов Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Никифор Иванов

Коробов Никифор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Коробов Иван Максимов

Мать: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Коробов Федор Никифоров

Мать ребёнка: Коробова Парасковья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Парасковья Ильина

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close