Коробов Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Коробов Максим Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Коробов Семен Иванов
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Васса Петрова
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно