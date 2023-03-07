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Коробов Иван Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Коробов Максим Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Коробов Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коробов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Семен Иванов

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Васса Петрова

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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