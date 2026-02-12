Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна 07.01.1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.01.1774

умерла 06.03.1841

Отец
Мусин-Пушкин Валентин Платонович06.12.1735 г.р.
Мать
Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна06.04.1754 г.р.
Супруги
Щербатов Павел Петрович03.02.1762 г.р.
Дети
Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна04.07.1795 г.р.
Щербатова Мария Павловна1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1774

Отец: Мусин-Пушкин Валентин Платонович

Мать: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
10.02.1794

Муж: Щербатов Павел Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1795

Дочь: Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0001-000026/00000117_117.jpg ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНСКАЯ В ЕЛОХОВЕ

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Щербатова Мария Павловна

Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1801

Дочь: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.129. с. 639. МК Преображенского собора.

Смерть
06.03.1841

Похороны: церковь Святого Духа, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург

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