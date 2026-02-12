Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна
женский, родилась 07.01.1774
умерла 06.03.1841
ОтецМусин-Пушкин Валентин Платонович06.12.1735 г.р.
МатьМусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна06.04.1754 г.р.
Супруги
Щербатов Павел Петрович03.02.1762 г.р.
Дети
Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна04.07.1795 г.р.
Щербатова Мария Павловна1797 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
07.01.1774
Бракосочетание
10.02.1794
Рождение ребёнка
04.07.1795
Дочь: Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Щербатова Мария Павловна
Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1801
Дочь: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Щербатов Павел Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.03.1841