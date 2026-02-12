Щербатов Павел Петрович 03.02.1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербатов Павел Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.02.1762

умер 21.05.1831

Супруги
Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна07.01.1774 г.р.
Дети
Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна04.07.1795 г.р.
Щербатова Мария Павловна1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1794

Жена: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Рождение ребёнка
04.07.1795

Дочь: Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0001-000026/00000117_117.jpg ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНСКАЯ В ЕЛОХОВЕ

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Щербатова Мария Павловна

Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Рождение ребёнка
01.06.1801

Дочь: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.129. с. 639. МК Преображенского собора.

Смерть
21.05.1831

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