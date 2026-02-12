Щербатов Павел Петрович
мужской, родился 03.02.1762
умер 21.05.1831
Супруги
Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна07.01.1774 г.р.
Дети
Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна04.07.1795 г.р.
Щербатова Мария Павловна1797 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1794
Рождение ребёнка
04.07.1795
Дочь: Юсупова (Щербатова) Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Щербатова Мария Павловна
Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна
Рождение ребёнка
01.06.1801
Дочь: Зубова (Щербатова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.05.1831