Мусин-Пушкин Валентин Платонович 06.12.1735 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Мусин-Пушкин Валентин Платонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1735

умер 08.07.1804, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна06.04.1754 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин-Брюс (Мусин-Пушкин) Василий Валентинович19.11.1773 г.р.
Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна07.01.1774 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1770

Жена: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1773

Сын: Мусин-Пушкин-Брюс (Мусин-Пушкин) Василий Валентинович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1774

Дочь: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Мусина-Пушкина Мария Валериановна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

Смерть
08.07.1804
Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 539а. — С. 118. Метрические книги Знаменской церкви на Знаменке.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.