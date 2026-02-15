Мусин-Пушкин Валентин Платонович
мужской, родился 06.12.1735
умер 08.07.1804, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна06.04.1754 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин-Брюс (Мусин-Пушкин) Василий Валентинович19.11.1773 г.р.
Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна07.01.1774 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1770
Рождение ребёнка
19.11.1773
Сын: Мусин-Пушкин-Брюс (Мусин-Пушкин) Василий Валентинович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1774
Дочь: Щербатова (Мусина-Пушкина) Анастасия Валентиновна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Мусина-Пушкина Мария Валериановна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна
Смерть
08.07.1804
Москва, город федерального значения Москва