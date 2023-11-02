Мавра Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 28.04.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова дочь Параскева 5 лет оспою
Рождение ребёнка
1798

Сын: Прокопий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою
Рождение ребёнка
30.04.1801

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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