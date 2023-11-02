Мавра Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
МК-1802 28.04.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова дочь Параскева 5 лет оспою
Рождение ребёнка
1798
Сын: Прокопий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою
Рождение ребёнка
30.04.1801
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно