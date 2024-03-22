Агафья Петрова
Место рождения
Дата рождения30.04.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1801
Отец: Пётр Иванов
Мать: Мавра Макарова
МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно