Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петрова

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.04.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1801

Отец: Пётр Иванов

Мать: Мавра Макарова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревни Михайлова крестьянская жена Агафья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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