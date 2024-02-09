Прокопий Петров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти05.05.1802
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пётр Иванов
Мать: Мавра Макарова
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1802
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою