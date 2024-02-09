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Прокопий Петров

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

05.05.1802

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пётр Иванов

Мать: Мавра Макарова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.05.1802
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 05.05.1802 Деревни Дорохова у крестьянского сына Петра Иванова сын Прокопий 4 лет оспою
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