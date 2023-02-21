Мария Гурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гурьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737-1752 Марии нет ИВ-1753 Мария Гуриева 23=1730 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Мария Гуриева 24=1732 ИВ-1757 Мария Гуриева 25=1732 ИВ-1758 Мария Гуриева 26=1732 ИВ-1759 Мария Гуриева 26=1733 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Макар Козмин

ИВ-1752-1758 Евдокии нет ИВ-1759 Евдокия 7=1752 ИВ-1760 Евдокия 2=1758
Рождение ребёнка
1753

Сын: Назар Макаров

Отец ребёнка: Макар Козмин

ИВ-1753-1756 Назара нет ИВ-1757 Назарий 4=1753 ИВ-1758 Назарий 5=1753 ИВ-1759 Назарий 5=1754 ИВ-1760 Назарий 6=1754
Рождение ребёнка
1755

Сын: Григорий Макаров

Отец ребёнка: Макар Козмин

ИВ-1755 Григория нет ИВ-1756 Григорий 1=1755 ИВ-1757-1760 Григория нет
Рождение ребёнка
1759

Сын: Филипп Макаров

Отец ребёнка: Макар Козмин

ИВ-1759 Филиппа нет ИВ-1760 Филипп 1=1759
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Козмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Макарова

Отец ребёнка: Макар Козмин

ИВ-1760 Ксения +
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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