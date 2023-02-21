Мария Гурьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737-1752 Марии нет ИВ-1753 Мария Гуриева 23=1730 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Мария Гуриева 24=1732 ИВ-1757 Мария Гуриева 25=1732 ИВ-1758 Мария Гуриева 26=1732 ИВ-1759 Мария Гуриева 26=1733 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Макар Козмин
ИВ-1752-1758 Евдокии нет ИВ-1759 Евдокия 7=1752 ИВ-1760 Евдокия 2=1758
Рождение ребёнка
1753
Сын: Назар Макаров
Отец ребёнка: Макар Козмин
ИВ-1753-1756 Назара нет ИВ-1757 Назарий 4=1753 ИВ-1758 Назарий 5=1753 ИВ-1759 Назарий 5=1754 ИВ-1760 Назарий 6=1754
Рождение ребёнка
1755
Сын: Григорий Макаров
Отец ребёнка: Макар Козмин
ИВ-1755 Григория нет ИВ-1756 Григорий 1=1755 ИВ-1757-1760 Григория нет
Рождение ребёнка
1759
Сын: Филипп Макаров
Отец ребёнка: Макар Козмин
ИВ-1759 Филиппа нет ИВ-1760 Филипп 1=1759
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Козмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Макарова
Отец ребёнка: Макар Козмин
ИВ-1760 Ксения +
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно