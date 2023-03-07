Исупова Акулина Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Исупов Яков Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Исупов Яков Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Исупов Яков Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1787
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя