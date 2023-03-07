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Исупов Евлампий Яковлев

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Исупов Яков Селиверстов

Мать: Исупова Акулина Епифанова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Исупов Сидор Евлампиев

Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Парасковья Евлампиева

Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Акилина Евлампиева

Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Исупов Спиридон Евлампиев

Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Анна Евлампиева

Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Пелагея Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Селигинской, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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