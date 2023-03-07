Исупов Евлампий Яковлев
Место рожденияпоч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: Исупов Яков Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Парасковья Евлампиева
Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Акилина Евлампиева
Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Исупов Спиридон Евлампиев
Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Анна Евлампиева
Мать ребёнка: Исупова Пелагея Андреева
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Пелагея Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Селигинской, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795