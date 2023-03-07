(Исупова) Фекла Яковлева
Место рожденияпоч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Исупов Яков Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762