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(Исупова) Фекла Яковлева

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Исупов Яков Селиверстов

Мать: Исупова Акулина Епифанова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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