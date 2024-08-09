Евдоким Тихонов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Тихон Савельев
Мать: Марфа Марья Стефанова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домника Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно