Евдоким Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Тихонов

Евдоким Тихонов

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Тихон Савельев

Мать: Марфа Марья Стефанова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821

Сын: Егор Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домника Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.