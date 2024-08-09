Марфа Марья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Марья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Праскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1800

Сын: Евдоким Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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