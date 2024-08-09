Марфа Марья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Праскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1800
Сын: Евдоким Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Савельев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно