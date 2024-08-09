Федор Тихонов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тихон Савельев
Мать: Марфа Марья Стефанова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Ирина Андреева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Ирина Андреева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1834
Сын: Захар Федоров
Мать ребёнка: Ирина Андреева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иосиф Федоров
Мать ребёнка: Ирина Андреева
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно