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Федор Тихонов

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тихон Савельев

Мать: Марфа Марья Стефанова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1834

Сын: Захар Федоров

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иосиф Федоров

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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