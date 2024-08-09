Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Тихонов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1834
Сын: Захар Федоров
Отец ребёнка: Федор Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иосиф Федоров
Отец ребёнка: Федор Тихонов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно