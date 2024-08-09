Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Тихонов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1834

Сын: Захар Федоров

Отец ребёнка: Федор Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иосиф Федоров

Отец ребёнка: Федор Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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