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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Тихонов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821

Сын: Егор Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домника Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Тихонов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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