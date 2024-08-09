Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Тихонов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Евдоким Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домника Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Тихонов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Тихонов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно