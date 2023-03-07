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Комлев Ерофей Егорович

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Комлев Егор Никофорович

Мать: Комлева Матрена

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Комлев Николай Ерофеевич

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Комлев Лавр Ерофеевич

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Комлева Аграфена Ерофеевна

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Комлева Ирина Ерофеевна

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Комлева Стефанида Ерофеевна

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комлев Григорий Ерофеевич

Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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