Комлев Ерофей Егорович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Комлев Егор Никофорович
Мать: Комлева Матрена
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Комлева Аграфена Ерофеевна
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Комлева Ирина Ерофеевна
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Комлева Стефанида Ерофеевна
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комлев Григорий Ерофеевич
Мать ребёнка: Комлева Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно