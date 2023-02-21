Комлева Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Комлева Аграфена Ерофеевна
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Комлева Ирина Ерофеевна
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Комлева Стефанида Ерофеевна
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комлев Григорий Ерофеевич
Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно