Комлева Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Комлев Николай Ерофеевич

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Комлев Лавр Ерофеевич

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Комлева Аграфена Ерофеевна

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Комлева Ирина Ерофеевна

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Комлева Стефанида Ерофеевна

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комлев Григорий Ерофеевич

Отец ребёнка: Комлев Ерофей Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Ерофей Егорович

Смерть
Неизвестно
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