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Комлев Александр Егорович

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Комлев Егор Никофорович

Мать: Комлева Матрена

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Комлева Прасковья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комлев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1864 ст.

Дочь: Ширшова Степанида Александровна

Мать ребёнка: Комлева Екатерина Никитична

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Екатерина Никитична

Смерть
Неизвестно
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