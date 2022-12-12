Комлев Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Комлев Егор Никофорович
Мать: Комлева Матрена
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Комлева Прасковья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комлев Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1864 ст.
Дочь: Ширшова Степанида Александровна
Мать ребёнка: Комлева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно