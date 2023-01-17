Комлева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Комлева Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Комлева Аграфена Егоровна
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Комлев Иван Егорович
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Комлев Александр Егорович
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Комлева Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Комлев Яков Егорович
Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно