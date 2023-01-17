Комлева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Комлев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Комлева Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Комлев Меркул Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Комлева Аграфена Егоровна

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Комлев Ерофей Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Комлев Иван Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Комлев Александр Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Комлева Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Комлев Яков Егорович

Отец ребёнка: Комлев Егор Никофорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Егор Никофорович

Смерть
Неизвестно
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