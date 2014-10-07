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Зобенко Василий Степанович

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Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

19.07.1950

Дата смерти

07.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950

Отец: Зобенко Степан

Мать: Зобенко Мария Владимировна

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Федосеева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1980

Дочь: Бекмурзина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1983

Сын: Зобенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Зулкарнаева Олеся Васильевна

Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна

Смерть
07.10.2014
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