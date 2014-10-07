Зобенко Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения19.07.1950
Дата смерти07.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950
Отец: Зобенко Степан
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Федосеева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1980
Дочь: Бекмурзина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна
Рождение ребёнка
02.03.1983
Сын: Зобенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Зулкарнаева Олеся Васильевна
Мать ребёнка: Зобенко Любовь Александровна
Смерть
07.10.2014