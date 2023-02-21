Зобенко (Бедная) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобенко (Бедная) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Антипова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Зобенко Степан

Рождение ребёнка
19.07.1950

Сын: Зобенко Василий Степанович

Отец ребёнка: Зобенко Степан

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
09.09.?

Сын: Зобенко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Зобенко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобенко Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Зобенко Степан

Смерть
1996
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