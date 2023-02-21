Зобенко (Бедная) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Антипова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Зобенко Степан
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Зобенко Василий Степанович
Отец ребёнка: Зобенко Степан
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
09.09.?
Сын: Зобенко Владимир Степанович
Отец ребёнка: Зобенко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобенко Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Зобенко Степан
Смерть
1996