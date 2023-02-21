Зобенко (Севастьянова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Федосеева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович
Рождение ребёнка
30.10.1980
Дочь: Бекмурзина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1983
Сын: Зобенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.03.1987
Дочь: Зулкарнаева Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович