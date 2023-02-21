Зобенко (Севастьянова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобенко (Севастьянова) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958

Отец: Севастьянов Александр Иванович

Мать: Севастьянова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Федосеева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович

Рождение ребёнка
30.10.1980

Дочь: Бекмурзина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1983

Сын: Зобенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович

Рождение ребёнка
23.03.1987

Дочь: Зулкарнаева Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Зобенко Василий Степанович

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