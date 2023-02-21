Севастьянова (Курилова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Курилова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курилов Василий

Мать: Курилова Паша

Рождение ребёнка
20.03.1957

Дочь: Васильева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1958

Дочь: Зобенко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1971

Сын: Севастьянов Александр Александрович

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.11.2065

Дочь: Севастьянова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Иван Александрович

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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