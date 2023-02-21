Севастьянова (Курилова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курилов Василий
Мать: Курилова Паша
Рождение ребёнка
20.03.1957
Дочь: Васильева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1958
Дочь: Зобенко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1971
Сын: Севастьянов Александр Александрович
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.11.2065
Дочь: Севастьянова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Иван Александрович
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно