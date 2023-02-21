Севастьянов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Александр Иванович

Севастьянов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьянов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1957

Дочь: Васильева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1958

Дочь: Зобенко Любовь Александровна

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1971

Сын: Севастьянов Александр Александрович

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.2065

Дочь: Севастьянова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Иван Александрович

Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close