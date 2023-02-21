Севастьянов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севастьянов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1957
Дочь: Васильева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1958
Дочь: Зобенко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1971
Сын: Севастьянов Александр Александрович
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.2065
Дочь: Севастьянова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Иван Александрович
Мать ребёнка: Севастьянова Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно