Зобенко Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Антипова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Зобенко Мария Владимировна
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Зобенко Василий Степанович
Мать ребёнка: Зобенко Мария Владимировна
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
09.09.?
Сын: Зобенко Владимир Степанович
Мать ребёнка: Зобенко Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобенко Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Зобенко Мария Владимировна
Смерть
Неизвестно