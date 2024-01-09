Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

20.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Абдулов МухаметХанафи АхметАли улы

Мать: Камарш Якуп кызы

Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Чембаева Рашида Хатыповна

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.05.1921

Сын: Абдулов Фарид Хатыпович

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Шайхучина Аклима Хатыповна

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1930

Сын: Абдулов Садык Хатыпович

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.02.1933

Сын: Абдулов Сабит Хатыпович

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.05.1937

Дочь: Кульмаметьева Расима Хатыповна

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Абдулов Ханафий Хатыпович

Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Смерть
20.08.1956
Омск, город Омск, Омская область
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