Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти20.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Чембаева Рашида Хатыповна
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
07.05.1921
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Шайхучина Аклима Хатыповна
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
15.07.1930
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
07.02.1933
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
25.05.1937
Дочь: Кульмаметьева Расима Хатыповна
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Абдулов Ханафий Хатыпович
Мать ребёнка: Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1956