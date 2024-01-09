Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1890
Дата смерти21.01.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1890
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Чембаева Рашида Хатыповна
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
07.05.1921
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Шайхучина Аклима Хатыповна
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
15.07.1930
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
07.02.1933
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
25.05.1937
Дочь: Кульмаметьева Расима Хатыповна
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Абдулов Ханафий Хатыпович
Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1942