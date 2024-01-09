Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мировалева Хабибчамал АбдулБари кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1890

Дата смерти

21.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1890

Отец: Мировалев АбдулБари Шамшитдин улы

Мать: Сульхамита Якуб кызы

Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Чембаева Рашида Хатыповна

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.05.1921

Сын: Абдулов Фарид Хатыпович

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Шайхучина Аклима Хатыповна

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1930

Сын: Абдулов Садык Хатыпович

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.02.1933

Сын: Абдулов Сабит Хатыпович

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.05.1937

Дочь: Кульмаметьева Расима Хатыповна

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Сабанаки, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Абдулов Ханафий Хатыпович

Отец ребёнка: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулов МухаметХатып МухаметХанафи улы

Смерть
21.01.1942
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