Горовец (Барашкина) Светлана Витальевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1932
Дата смерти23.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932
Образование
По ?.06.1950
учащаяся женской школы №33 (Владимирская улица, 79б)
Образование
С 1950 по 1955
студентка Киевского медицинского института, педиатрический факультет
Бракосочетание
06.06.1954
Киев, Украинская ССР
Образование
С 1955 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
студентка 2-го Московского государственного медицинского института им. Пирогова по специальности "Педиатрия"
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Горовец Сергей Викторович
Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич
Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
23.12.1998
Кёльн, ФРГ
Умерла во сне, тромбоэмболия.