Горовец (Барашкина) Светлана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовец (Барашкина) Светлана Витальевна

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Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

06.09.1932

Дата смерти

23.12.1998

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932

Отец: Барашкин Виталий Романович

Мать: Барашкина Соломия Авксентьевна

Казатин, Вінницька область
Образование
По ?.06.1950
Киев, Киевский уезд
учащаяся женской школы №33 (Владимирская улица, 79б)
Образование
С 1950 по 1955
Киев, Киевский уезд
студентка Киевского медицинского института, педиатрический факультет
Бракосочетание
06.06.1954

Муж: Горовец Виктор Сергеевич

Киев, Украинская ССР
Образование
С 1955 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
студентка 2-го Московского государственного медицинского института им. Пирогова по специальности "Педиатрия"
Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Горовец Сергей Викторович

Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горовец Виктор Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
23.12.1998
Кёльн, ФРГ
Умерла во сне, тромбоэмболия.
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